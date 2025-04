Non studiano e non lavorano: "Presi in carico 60 ragazzi: li aiutiamo a uscire dal guscio"

Il cielo in una stanza, cantava Mina. E pareva così bello. Il punto è che ora in una stanza finisce per starci tutto il mondo, il mondo di ragazze e ragazzi che crescono tra telefono e console, guardano quello che c’è la fuori da uno schermo che resta lì dentro. Arrivando a smettere di uscire di casa, di ridere, di lottare per inseguire i loro sogni. E anche di averli, i sogni. Così la generazione degli adolescenti oggi è arrivata a conoscere gli ikikomori che rifuggono dalla vita, o i neet, che non studiano, non lavoro e nemmeno cercano un impiego. Quelli che sopravvivono in una società che sembra non fare per loro. Il tema è attualissimo e dilagante in tempi nei quali pare esserci tutto e il tutto ancora non basta. O è troppo e crea confusione. E toglie valori. Grazie alla partecipazione del Comune di Cesena, l’ufficio delle politiche giovanili ha portato avanti per 15 mesi il progetto Neetopia, dedicato alle ragazze e ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni, e arrivato secondo a livello nazionale facendo balzare Cesena tra le prime grandi città d’Italia che attivano percorsi a favore dei giovanissimi. L’intero percorso sarà illustrato pubblicamente martedì dalle 16 alle 20 a Spazio Marte. Per partecipare scrivere a neetopia@comune.cesena.fc.it oppure contattando i numeri 3332409669 / 3332620758.

Il progetto, concluso nel mese di febbraio e sviluppato dal Progetto Giovani con Federica Fantozzi nel ruolo di tutor, nasce proprio con l’obiettivo di favorire percorsi di attivazione per le ragazze e i ragazzi del territorio che si trovano in questa condizione, ovvero che non sono impegnati in contesti formativi, lavorativi e/o sociali. E’ emerso così un fenomeno molto variegato e complesso, con numeri preoccupanti. Nel solo ambito di Neetopia sono infatti stati intercettati più di 200 giovani, 60 dei quali sono stati inseriti all’interno del progetto. "I numeri sono in costante aumento – hanno commentato le referenti – Serve aiutare i giovani a uscire dai loro gusci e ritrovare stimoli ed entusiasmo. In questi casi ci siamo riusciti: abbiamo attivato 6 tirocini, 11 percorsi di potenziamento delle soft skills (supporto psicologico), 4 borse lavoro/studio in ambito creativo, 9 formazioni, 3 percorsi lavorativi e un percorso di volontariato. Inoltre, sono stati inviati 30 ragazze e ragazzi ai servizi territoriali ritenuti più idonei per la presa in carico, nonché alle realtà del terzo settore e alle associazioni, offrendo loro la possibilità di vivere esperienze dirette". Sono tante bellissime battaglie vinte. La guerra è ancora lunga, ma serve insistere su questa strada, che è quella giusta. Alla conferenza di presentazione sono intervenute l’assessora alle politiche giovanili Giorgia Macrelli, la dirigente del settore servizi sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio Elisabetta Scoccati, Federica Fantozzi, referente dell’ Educativa di strada e Giada Fabiani del Progetto giovani.