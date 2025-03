Nuova Virtus in crisi. Sconfitta contro Fidenza

Sconfitta e rimpianti per la Nuova Virtus Cesena, che sabato si è arresa in casa 55-60 contro Fidenza nel campionato di basket di serie B femminile. Le cesenati, che nelle ultime settimane hanno dovuto fare i conti con le dimissioni di coach Luca Chiadini e con la partenza di tre atlete che durante la finestra di apertura del mercato hanno fatto i bagagli, stanno in effetti fronteggiando un periodo di rottura prolungata, dal quale non è facile uscire. Dopo la vittoria dello scorso fine settimana contro la penultima della classe, la Vis Rosa Ferrara, Cesena aveva cercato di dare continuità ai risultati partendo in effetti col piede giusto in occasione dal match interno disputato al PalaIppo. "Abbiamo approcciato la gara col giusto spirito – ha commentato Mara Fullin, che ora guida la squadra con Ivana Donadel come sua vice – mettendo in campo le nostre abilità migliori, fatte di aggressività e gioco veloce. In effetti il primo quarto si era chiuso col risultato di 21-9 in nostro favore, un margine che lasciava ben sperare, ma che in ogni caso sapevo che non sarebbe bastato a permetterci di rallentare. Invece lo abbiamo fatto, inceppandoci nella loro difesa a zona dispari".

In effetti il margine ha progressivamente iniziato a erodersi: le padrone di casa sono riuscite ad andare all’intervallo lungo ancora avanti (33-28) ma il gap era ormai stato colmato. E nella parte restante della gara, Fidenza ha piazzato il sorpasso, andando poi a vincere di 5. "Il nostro punto debole in questa fase – ha ripreso Fullin – è soprattutto a livello mentale. Ne avevamo parlato e avevo insistito a lungo sul fatto che in una partita i momenti difficili possono sempre arrivare. E’ in quelli che serve fare la differenza incassando il colpo e poi ripartendo. Non ci siamo riuscite". Il calendario non è benevolo, perché il prossimo appuntamento per le cesenati sarà contro Puianello, seconda della classe. Con sette gare ancora da disputare, la salvezza è già acquisita, ma la squadra merita di ritrovare se stessa per chiudere a testa alta un torneo nel quale per lunghi mesi era stata protagonista.

Luca Ravaglia