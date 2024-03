Nuovi diaconi per la Diocesi. Domenica l’ordinazione

Due nuovi diaconi permanenti per la Diocesi di Cesena-Sarsina. Saranno ordinati dal vescovo Douglas Regattieri domenica durante la celebrazione eucaristica che si terrà in Cattedrale alle 18. Si tratta di William Vernocchi, di Madonna delle Rose, e Alberto Moretti di Sant’Angelo di Gatteo. William Vernocchi, classe 1975, lavora alla Tecno hotel mare di Cesenatico di cui è socio. È cresciuto a Sala di Cesenatico dove ha sempre frequentato la parrocchia con l’allora parroco don Teofrasto. Poi l’avvicinamento all’Azione cattolica. In quell’ambito avvenne la conoscenza con Giulia, il loro percorso assieme, fino al matrimonio, nel 2006, da cui sono nati Anna, 16 anni, e Gioele di 10. "Non abbiamo mai smesso di fare servizio in parrocchia - dice Vernocchi - che è la stessa da allora, quella di Madonna delle Rose". Nonostante si viva in una società secolarizzata, afferma, "non si deve avere paura di mostrare la propria fede". Alberto Moretti è nato a Rimini 41 anni fa, nel 1982. È sposato con Valentina dal 2010 e ha tre figli: Enrico, di quasi 12 anni, Nicola, 4 anni, Benedetta che ha da poco compiuto un anno. Moretti ha studiato Scienze religiose all’Issr di Forlì e insegna religione da 16 anni. Oggi lavora al liceo “Ferrari” di Cesenatico. È cresciuto in parrocchia, tra Sant’Angelo e Gatteo. Deve molto per la sua formazione cristiana e umana al Movimento e alla Fraternità di Comunione e Liberazione. Moretti dice che la sua scelta è nata anche grazie "al rapporto di amicizia fraterna con il parroco don Marco Muratori". In vista dell’ordinazione diaconale, momento di preghiera questa sera alle 20,30 a Sant’Angelo di Gatteo.