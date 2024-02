Nasce l’Emporio Solidale Il Barco, il ‘negozio’ per aiutare le famiglie più povere

Cesena, 6 febbraio 2024 – Gli spazi fisici nell’area artigianale di Torre del Moro all’interno dei quali collocare in pianta stabile l’attività devono ancora essere restaurati e dovrebbero essere effettivamente fruibili entro l’anno, ma per il mondo del volontariato cesenate e soprattutto per le famiglie che si trovano in situazione di indigenza, ogni giorno in più di attesa è un giorno sprecato, che non fa altro che sommare i rimpianti ai problemi.

Dunque, sulla scia del ‘rodaggio’ forzato ai tempi dell’alluvione, questa mattina, grazie alla disponibilità del Mercato Ortofrutticolo che ha messo a disposizione un locale da dedicare ad hoc all’iniziativa, è stato inaugurato l’Emporio Solidale ‘Il Barco’.

Al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco Enzo Lattuca, l’assessora ai servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo, la dirigente dei servizi sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio Elisabetta Scoccati, il vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina Douglas Regattieri, il presidente dell’associazione Emporio Solidale ‘Il Barco’ Werter Faedi, la coordinatrice Susanna Ricci con tutto il direttivo e l’amministratore unico del Mercato Ortofrutticolo Alessandro Giunchi.

Cos’è

L’Emporio Solidale è un progetto sociale di contrasto alla povertà che si traduce in un vero e proprio ‘negozio’ che rappresenta un concreto sostegno alla spesa quotidiana e uno spazio accogliente di incontro e socializzazione. È il frutto di un percorso partecipato avviato dal Comune di Cesena insieme ad 8 associazioni territoriali (Auser, Croce Rossa Italiana, Adra - Chiesa Avventista, San Vincenzo de Paoli, Mater Caritatis, Campo Emmaus, Centro di Aiuto alla Vita e Arci Solidarietà) che hanno voluto investire le loro risorse, le loro conoscenze e le loro competenze per un obiettivo comune: essere di aiuto alla comunità locale valorizzando le capacità, sostenendo e accompagnando nuclei familiari in difficoltà socio-economica in percorsi di autonomia e rinascita attraverso la fornitura di beni e servizi.

Come funziona

Si tratta di un’evoluzione del servizio di distribuzione di pacchi alimentari che, inizialmente, svolgerà il suo servizio di sostentamento a 100 famiglie in difficoltà provenienti dai Comuni dell’Unione Valle del Savio. L’accesso sarà concesso a seguito dell’erogazione di una tessera con punti necessaria all’acquisizione dei prodotti richiesti. A ciascuna famiglia verrà rilasciata una dotazione di credito in punti che rappresenta il limite massimo spendibile da parte del nucleo familiare in quattro settimane. É possibile fare richiesta per l’accesso al servizio contattando l’associazione. Il servizio, gestito da una decina di volontarie e volontari su turno, sarà aperto alle famiglie destinatarie tre giorni a settimana: lunedì e venerdì dalle 13 alle 16 e mercoledì dalle 11 alle 14.

Prospettive future

La collocazione all’interno del Mercato Ortofrutticolo è strategica anche in ottica di una futura, imminente, nuova collaborazione che permetterà di rendere disponibili per ‘Il Barco’ anche le eccedenze di frutta e verdura che, in base a specifiche direttive regionali possono essere reinserite al settore del consumo nell’ambito della lotta alle povertà.

La scelta del nome

‘Il Barco’ richiama la tradizione contadina romagnola e fa riferimento allo spirito di solidarietà e di mutuo-aiuto proprio delle famiglie dei mezzadri che si riunivano aiutandosi reciprocamente nella lavorazione del grano garantendo in questo modo un sostentamento alimentare per l’inverno (il barco è l’antico covone di grano alla cui costruzione contribuivano tutti, ciascuno con il proprio compito). “Oggi – commentano i responsabili delle associazioni che lo hanno fondato - il Barco rappresenta il valore fondamentale di essere e sentirsi comunità. Dal primo giugno 2023, in seguito all’ emergenza alluvi one che ha colpito la città di Cesena, ‘Il Barco’ gestisce uno dei principali presidi territoriali di aiuti per i nuclei che necessitano di supporto e accompagnamento attraverso la fornitura di beni di prima necessità, materiale utile al ripristino degli spazi abitativi, arredi, abbigliamento e prodotti vari”. Per tutte le informazioni, per diventare volontario/a e per restare aggiornati sull’Emporio Solidale: https://www.ilbarco.org/.