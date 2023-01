La spesa solidale in risposta alle difficoltà

Le associazioni di volontariato, i quartieri e l’Amministrazione comunale, uniscono le forze per la raccolta alimentare, finalizzata ad aiutare le famiglie indigenti del territorio. Quella di domani sarà una giornata di solidarietà e di vicinanza che coinvolge tante forze della città di Cesenatico, sostenuta anche dai supermercati e soprattutto da tanti cittadini che con il loro impegno e la loro generosità saranno protagonisti in prima linea. I prodotti che si potranno donare mentre si fa la spesa, sono quelli a lunga conservazione come pasta, riso, fagioli e piselli in scatola, tonno, olio, passata di pomodoro, latte a lunga conservazione, zucchero, succhi di frutta, confettura in barattolo, fette biscottate, biscotti, merendine, prodotti per l’infanzia, omogeneizzati, pannolini per bambini, detersivi, materiale per l’igiene personale e della casa.

I banchetti saranno allestiti alla Conad in via Cecchini nel centro di Cesenatico, al Conad di via Gramsci nel quartiere Madonnina, alla Coop di viale Saffi, al D-Più in via Negrelli sulla dorsale della linea ferroviaria ed ai tre supermercati Famila presenti sulla Statale Adriatica, a Bagnarola in via Tobagi e a Sala in via Campone. Quanto raccolto sarà donato a cinque associazioni di promozione sociale che operano a Cesenatico, che sono Caritas, Croce Rossa Italiana, ’I Bambini al primo posto’, Tra il cielo e il mare e L’Albero della vita, i cui volontari si occuperanno di distribuire i prodotti alimentari raccolti a persone e famiglie bisognose. Chi volesse partecipare anche come volontario nei diversi banchetti può rivolgersi a Marilena Pasini chiamando il numero 338 8504885 dalle 15 in poi.

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Mauro Gasperini hanno molte aspettative da questa giornata di solidarietà: "Questo non è un momento semplice per le famiglie, a causa dell’aumento dei costi delle utenze e anche dei prodotti di prima necessità. Tuttavia Cesenatico ha un cuore grande e non si sottrae mai quando è il momento di aiutare le famiglie più in difficoltà. Ognuno potrà donare quello che si sente, anche un piccolo aiuto farà la differenza. Finalmente la raccolta alimentare torna nella sua formula classica e siamo felici di poterla riproporre, cercando di aiutare le famiglie. La rete sociale e solidale di Cesenatico non si ferma mai, ma questa giornata simbolica vuole essere un ulteriore appuntamento per stringerci tutti vicino. Il ruolo delle associazioni di volontariato, dei Comitati di zona e di tutti i supermercati che hanno aderito con entusiasmo, sarà fondamentale per raggiungere un obiettivo importante e noi desideriamo pubblicamente ringraziare queste donne e questi uomini".

Giacomo Mascellani