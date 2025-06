Bimbo esce di notte e vaga da solo a bordo strada, i genitori non si sono accorti di nulla

Ancona, 15 giugno 2025 - Bimbo esce di casa mentre i genitori dormono, alle 2 viene avvistato dai poliziotti mentre cammina da solo a bordo strada. Il piccolo in piena notte stava percorrendo via della Montagnola ad Ancona. Gli agenti sono avvicinati e hanno chiesto al minore se si fosse perso e cosa stesse facendo da solo per strada in piena notte.

Il bambino inizialmente era spaesato ma dopo aver acquisito fiducia nei suoi amici poliziotti ha iniziato a parlare e a rispondere alle loro domande riferendo di non sapere perché si trovasse lì e dopo un iniziale momento di smarrimento è riuscito a ricordare il nome dei genitori. Subito sono scattate le ricerche e poco dopo sono stati rintracciati i genitori. La mamma e il papà hanno riferito che il figlio era stato messo a letto come tutte le sere e che, solo dopo che si era addormento, l'uno o l'altro hanno lasciato la sua cameretta, chiudendo anche la porta di ingresso a chiave. Nessuno dei due genitori si era accorto che il bambino si era svegliato e che era sceso in strada e aveva iniziato a camminare senza una meta, fino all'incontro con i suoi amici poliziotti che lo hanno riportato a casa.