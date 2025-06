Paura per un ragazzino. Vaga di notte in strada: lo "salvano" gli agenti

Vagava da solo, in piena notte, lungo via della Montagnola, una strada pericolosa perché non dotata di marciapiedi lungo tutto il tratto. Così un bambino di soli 10 anni è stato notato da una pattuglia della polizia che si trovava in zona per i controlli del territorio.

E’ successo tra ieri e sabato, attorno alle 2. Gli agenti hanno visto il minore a bordo strada che camminava e si sono fermati subito senza spaventarlo. Anche se era tarda notte c’era ancora un via vai di automobili in transito per gli spostamenti della serata del week end e per il bambino trovarsi lì poteva essere pericoloso. Due le pattuglie delle Volanti che si sono avvicinate e lo hanno protetto posizionandosi in modo che non finisse sotto a qualche veicolo. Il primo approccio con il bambino è stato con tono amichevole, lo hanno salutato con un "ciao" poi vedendo che il ragazzino era abbastanza tranquillo, anche se un po’ disorientato, non presentava ferite, hanno iniziato a fargli qualche domanda per metterlo a suo agio.

"Come ti chiami? - hanno provato a chiedergli i poliziotti – Ti sei perso? Come mai se qua?". Ti è successo qualcosa?". Il minore era un po’ spaesato ma poco a poco ha iniziato a fidarsi dei poliziotti, era incuriosito della loro presenza e ci ha fatto amicizia. Tra una domanda e l’altra ha raccontato che non ricordava bene perché si trovasse lì. Gli agenti hanno preso tempo e lui mano a mano ha ricordato il nome e il cognome dei suoi genitori. Con le generalità del padre e della madre i poliziotti sono risaliti all’abitazione del ragazzino, in un quartiere nelle vicinanze al ritrovamento, e si sono recati a casa.

Sono stati sentiti entrambi e hanno fornito la stessa versione dei fatti, e cioè che il bambino era stato messo a letto nella sua cameretta, come tutte le sere, e quando hanno visto che si era addormentato lo avevano lasciato da solo. Poi anche loro sono andati a dormire chiudendo a chiave la porta di casa. Sono stati i poliziotti a svegliarli e dire loro che il figlio nel frattempo era uscito. Il bambino non ha saputo spiegare bene perché sia uscito, se lo ha fatto perché aveva caldo o per gioco. Per allontanarsi da casa è stato in grado di aprire la porta da solo e arrivare fino alla strada.

Una volta fuori casa ha iniziato a camminare senza un meta precisa arrivando fino a via della Montagnola. Poi aveva perso l’orientamento per ritornare a casa. E’ stata una fortuna che abbia incontrato la polizia e non un male intenzionato. Quando ha rivisto i genitori era contento. Non ci sarebbe nessun attrito con la famiglia dietro il gesto.

