Pauroso nubifragio nel Modenese: vento forte e grandine

Modena, 14 giugno 2025 – Una violenta ondata di maltempo ha colpito la provincia di Modena dopo le 21 con pioggia torrenziale: numerose le chiamate ai vigili del fuoco. Pioggia torrenziale in città e provincia e un fortissimo vento che ha sferzato alberi e tetti (danni da quantificare). Ma a preoccupare è anche la quantità di fulmini e lampi, che ininterrottamente hanno rischiarato il cielo di Modena. Segnalazioni anche di grandine a macchia di leopardo. Situazione particolarmente difficile e paurosa a Campogalliano mentre a Maranello travolta dalla bufera la Notte Rossa in corso. Tantissime le testimonianze sui social e un video, impressionante, del meteorologo Luca Lombroso, postato su Emilia Romagna Meteo.

La violenta perturbazione ha poi ‘deviato’ verso Bologna.

“L’aria rovente di oggi ha raggiunto livelli altissimi, con 33°C registrati in città alle 21. Il troppo caldo, anche in serata, ha innescato forti moti convettivi e sta ora alimentando un intenso temporale di calore, in discesa da Reggio Emilia a Modena”, scrive sui social il meteorologo Luca Lombroso.