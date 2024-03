Technogym continua a crescere: nel 2023 ricavi a 808 milioni

Cesena, 26 marzo 2024 – Technogym continua a crescere, archiviando il 2023 con un utile netto adjusted in crescita del +18,6% a 78 milioni di euro. Il Consiglio di amministrazione della ‘wellness company’, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria annuale consolidata e il progetto di bilancio relativo al 2023, deliberando quindi di proporre all’assemblea un dividendo pari a 0,26 euro per azione, per un totale di circa 52 milioni di euro, corrispondente al 70% dell’utile. Il 2023, per la società, si è chiuso con il nuovo record di ricavi pari a 808,1 milioni di euro (+12%). La crescita è a doppia cifra rispetto all’anno precedente su tutti i settori. Accelerare in particolare il settore Home. L’Ebitda adjusted è aumentato a 152 milioni di euro (+15%).

"I risultati del 2023 – ha dichiarato Nerio Alessandri, presidente e amministratore delegato di Technogym – confermano il nostro percorso di crescita sostenibile e profittevole di lungo termine; il 2024 sarà per Technogym un anno speciale, segnato da due eventi straordinari come la partnership con le Olimpiadi di Parigi 2024 e la celebrazione del 40esimo anniversario di Technogym durante la design week di Milano. Siamo fiduciosi nel prosieguo del nostro percorso di crescita profittevole, sostenibile e di lungo termine". "La salute, la sana longevità e lo sport – aggiunge Alessandri – si stanno affermando in tutto il mondo come trend di riferimento per i consumatori. Technogym, negli anni, ha dimostrato di saper rispondere a questa opportunità attraverso il suo esclusivo ecosistema. Technogym promuove il wellness da 40anni e questa legacy ci consente oggi di essere credibili e rilevanti nei settori del Life-Science e dell’Healthy Longevity, campi in cui, grazie alle nostre soluzione personalizzate e basate sull’intelligenza artificiale, vediamo un forte potenziale di sviluppo futuro".

re.ce.