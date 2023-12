‘Odio l’estate’ di Flavio Bertozzi: risate sotto l’ombrellone

Siete per caso allergici all’estate? Perfetto: questo libro è fatto apposta per voi. Siete invece, da sempre, dei grandi amanti della stagione sempre più calda dell’anno? Non preoccupatevi: dentro questo libro troverete ugualmente molti spunti intriganti. Stuzzicanti. Divertenti. E’ appena uscito Odio l’estate, l’ultimo libro di Flavio Bertozzi. Libro, ancora una volta, targato rigorosamente Romagna. "Le abbronzature atomiche, il cicaleccio sotto l’ombrellone, i flirt con le teutoniche accaldate, le canzoni del Festivalbar, le notti magiche inseguendo un goal, le scorribande notturne con gli amici di sempre, i bomboloni caldi all’alba: una volta – dice Bertozzi – l’amavo più di ogni altra cosa al mondo, l’estate. Una volta volevo che non finisse mai, l’estate. Per l’appunto, una volta. Perché adesso io, l’estate, la depennerei subito dal calendario. Perché adesso io, sopra certe Ibiza dei Poveri della Riviera Romagnola, sgancerei immediatamente una bella bomba atomica. Poche storie: io odio l’estate. Sì, la odio. Colpa delle sue temperature sempre più infernali. Colpa dei suoi villeggianti sempre più cafoni. Colpa dei suoi odori sempre più nauseabondi. Colpa delle sue sagre del tatuaggio sempre più mostruose. Colpa delle sue notti rosa sempre più tendenti al marrone. Colpa dei suoi tormentoni sempre più al gusto di cozze avariate...". "Odio l’estate? – conclude amaramente Bertozzi – E’ il mio, e forse pure il vostro, straziante grido di dolore lanciato dinnanzi alla stagione più volgare dell’anno. Dinnanzi a questa Riviera Romagnola che profuma sempre meno di Romagna. Sempre meno di noi". Odio l’estate è in vendita a 10 euro presso la Libreria Mondadori di Cesena e presso le edicole di: Cesena 1 (via Spazzoli 135), Cesena 2 (v.le Oberdan 393), Sant’Egidio (via Chiesa di Sant’Egidio), Borgo Paglia (via Romea), Cesenatico (v.le Trento), Sala (via Campone Sala), Villamarina (Bar-Edicola Christian v.le Litorale Marina), Bellaria (Bar-Edicola della stazione), Cervia (Cartolibreria-Edicola Minguzzi v.le Roma), Gatteo Mare (Cartolibreria La Matita, via Gramsci), Gatteo (via Garibaldi), Gambettola (via Mazzini), Savignano sul Rub. (via della Repubblica, zona cimitero), Forlì (C.so della Repubblica, zona Banca d’Italia). Parte degli incassi di questo libro verrà devoluta all’Istituto Don Ghinelli di Gatteo. Per info e spedizioni a domicilio contattare La Cesenate Edizioni all’indirizzo mail editorecostantini@gmail.com