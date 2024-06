Oggi pomeriggio l’ultimo saluto a Thomas

Si svolgeranno questo pomeriggio, nella Chiesa S. Biagio di Bulgaria, con inizio alle 15, i funerali di Thomas Mantani, il giovane di 29 anni, deceduto domenica sera, a causa di un incidente stradale, mentre era in sella alla sua moto, quando stava ritornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. Dopo il rito funebre la salma di Thomas sarà tumulata nel vicino cimitero di Bulgaria. Thomas Mantani viveva con il padre Stefano in una abitazione di Crocetta di Longiano, mentre la mamma Sabina Fabbri con Giuseppe e i fratellini Pietro e Nicolò è residente a Bulgaria, frazione di Cesena, da qui la scelta dei funerali nella Chiesa S. Biagio.

Da lunedì mattina, dopo che a Gambettola, dove Thomas era molto conosciuto, si è sparsa la notizia, è stato un susseguirsi continuo di amici e conoscenti del ragazzo che hanno voluto vedere dove è successo l’incidente per cercare di capirne la dinamica. Anche Sabina, la mamma di Thomas, è andata in quel tragico punto di via Pascoli dove il figlio è morto, a portare un mazzo di fiori, e sul social ha scritto "Amore mio mi hai lasciata troppo presto".

Tantissime le mamme di Gambettola e dei paesi vicini che hanno scritto messaggi di comprensione e vicinanza al dolore di Sabina.

Vincenzo D’Altri