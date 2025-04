"Oltre la campanella, un’occasione persa"

Il gruppo comnsiliare di Cesena Siamo noi critica il progetto ‘Oltre la campanella’ dell’amministrazione comunale e lamenta un carente coinvolgimento delle famiglie, in sostanza "un’occasione persa". Rispetto a un’interpellanza, Csn dichiara che "le risposte ottenute dall’assessora Baredi su domande che animano tante famiglie sono state generiche, retoriche ed in alcuni casi poco precise". Sul tema del crono-programma per l’implementazione del progetto e il coinvolgimento della comunità (scuole e famiglie) nella pianificazione e nello sviluppo dei progetti e delle offerte formative e quali le fonti di finanziamento, Csn afferma che "le repliche fornite dall’assessora Baredi sono state vaghe, superficiali, ed in alcuni casi imprecise, quindi insoddisfacenti su un progetto nobile e valido nelle intenzioni, ma che rischia di rivelarsi un’occasione sprecata a causa delle sbagliate modalità di avvio ed organizzazione dello stesso".