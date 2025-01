Open day al nido ’La Torretta degli Gnomi’

Sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale "La Torretta degli Gnomi" di San Piero in Bagno, per l’anno scolastico 2025/2026. A tal fine, il Comune di Bagno ha promosso due Open Day, uno che ha avuto luogo sabato 11 gennaio, un altro sabato 25 gennaio, dalle 9.30 alle 12. Durante l’Open Day, gli interessati avranno la possibilità di visitare i locali del nido, incontrare educatrici e conoscere il progetto educativo, scoprire la giornata tipo e i servizi offerti. E’ consigliata la prenotazione per dedicare il giusto tempo a ogni famiglia. Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Scuola allo 0543/900430 (dottoressa Laura Cangini). Il nido d’infanzia è rivolto a bambini da 9 a 36 mesi, con apertura della struttura dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16, con ingresso anticipato alle 7.45 per esigenze lavorative. Possibilità di frequenza mattutina o giornata intera. Scadenza iscrizioni il 28 febbraio 2025.