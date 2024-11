Opere green a Sant’Egidio. Calcetto e parcheggio

I tecnici la definiscono ‘desigillazione’, ma in pratica si tratta di ridare spazio a terra e erba a scapito di asfalto e cemento. Ad essere ‘desigillata’ sarà così un’area pubblica di sosta in piazzale Oreste Vancini (in prossimità dell’edificio scolastico) nell’ambito del nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug), secondo quanto richiesto all’azienda di conserve alimentari che ha presentato agli uffici comunali una domanda di demolizione, ricostruzione e ampliamento di parte dello stabilimento e la realizzazione di un impianto di depurazione reflui industriali. Nello stesso quadro di interventi, il Comune di Cesena annuncia che a Sant’Egidio, lungo la via Cervese, sorgerà un campo da calcetto (calcio a 5) idoneo ad ospitare campionati regionali e provinciali.

"Esattamente come previsto dagli strumenti urbanistici comunali e come avvenuto, di recente, nel quartiere Oltresavio e a Calisese – spiega l’assessora alla programmazione urbanistica Cristina Mazzoni – anche nell’area di Sant’Egidio si procederà con l’esecuzione di opere di urbanizzazione corrispondenti alla sistemazione di verde pubblico e realizzazione all’interno del parco Novello di un campo da calcetto (calcio a 5), che sarà ceduto a titolo gratuito e a scomputo dalla quota degli oneri di urbanizzazione. A questo intervento si somma la desigillazione del parcheggio pubblico esistente in piazzale Oreste Vancini, a reperimento della quota dovuta di dotazioni multi prestazionali, ecologiche ed ambientali. Grazie a questo accordo si assicurano due opere importanti alla comunità di riferimento e alla città tutta accrescendo la quantità dei servizi pubblici ed elevando la qualità della vita dei cittadini. Inoltre, gli interventi proposti risultano necessari per riqualificare e mantenere in efficienza lo stabilimento esistente". Il campo da calcio sarà realizzato dal soggetto attuatore in un’area interna al parco Novello, in zona Vigne, attualmente di proprietà. Una volta realizzata, l’opera sarà ceduta al Comune.

Al fine di migliorare la qualità urbana ed ambientale e sulla base di quanto previsto dal Pug, tutti gli interventi in misura proporzionale devono concorrere alla realizzazione di specifiche dotazioni territoriali (parcheggio pubblico, verde pubblico, dotazioni multiprestazionali, ecologiche e ambientali) tese ad elevare la qualità della vita dei cesenati.