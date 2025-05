Oswaldo Fernandez: dalla nebbia dell'alcool alla rinascita sui pedali

Il valore dello sport si misura molto oltre i risultati sul cronometro. Lo sport aiuta a stare meglio con se stessi e spinge gli altri a seguire la stessa strada. E in questo, davvero, la differenza non sta tra il vincere o perdere una gara. Vinci quando ti riprendi la tua vita, come ha fatto Oswaldo Fernandez, ciclista nato in Costa Rica e da anni ormai in Italia. In Italia, in Romagna, prima era caduto, finendo vittima della nebbia dell’alcool, poi è rinato, grazie ai pedali di una bicicletta. E ora dedicata tempo ed energie a promuovere sani stili di vita. Anche per questa ragione il suo volto è uno di quelli scelti dal regista Manuel Zani che sta lavorando a un film dedicato alla Nove Colli, la cui edizione 2025 è in programma il 18 maggio e che vedrà ancora una volta Fernandez protagonista. L’intento è quello di raccontare la corsa attraverso gli occhi di chi vi partecipa per ragioni speciali. Come Fernandez.

"E’ stato un onore essere scelto per questo progetto – commenta – tanto che a questo punto sulla linea di partenza le mie motivazioni saranno quanto meno doppie. Sembrano frasi fatte, ma non lo sono: davvero lo sport può cambiare la vita e aiutare a uscire dai momenti difficili. Sono anni che mi impegno a divulgare questo messaggio partecipando a corse ed eventi di vario tipo e il fatto di attirare l’attenzione di tante persone mi fa capire che la direzione nella quale mi sto muovendo è decisamente quella giusta".

Fernandez gareggia anche grazie al supporto di Maurizio Novelli e Giorgio Bandini, dell’azienda Idroimpianti che sostengono le sue iniziative sui pedali. "Prima della Nove Colli mi aspetta un’altra sfida: domani parteciperò al Triathlon di Cesenatico nella categoria ‘staffetta mista’ insieme agli amici Chiara Camporesi che coprirà il chilometro e 900 metri a nuoto e Marco Botteghi che a piedi correrà i 21 chilometri di una mezza maratona. In mezzo ci saremo io e la mia bici: mi aspettano 90 chilometri di pedalate. E di fortissime emozioni".

Luca Ravaglia