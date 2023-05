Ovs dona ai Comuni più colpiti buoni omaggio per 150mila euro

I rappresentanti di OVS SpA hanno consegnato ieri pomeriggio all’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie del Comune di Cesena, Carmelina Labruzzo, i buoni omaggio per i cittadini. Alla cerimonia hanno partecipato Stefano Scabissi, Capo area OVS; Elisabetta Scoccati; Raffaele Festa, Direttore Ovs Cesena; l’assessore Carmelina Labruzzo, il sindaco Enzo Lattuca, Francesco Pace capo zona Upim; Maria Grazia Romanelli, Direttore Upim Cesena e Emanuele Aldini, Capo area Upim. Ovs ha donato ai Comuni di Forlì, Cesena e Ravenna in totale buoni per 150mila euro spendibili nei negozi.