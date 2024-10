Parte il viaggio nell’arte con la rassegna all’Ex-Off

Un docufilm sull’ultimo momento di imprevedibilità e vandalismo in quella che oggi viene chiamata street art. Domani alle 21 l’associazione ‘Sembra’ presenta nel rinnovato spazio ‘Ex-Off’ – nato dalle ceneri della storica Officina 49 di via Roncofreddo – la pellicola ‘Fame’, che racconta l’omonimo festival d’arte. Al centro del film la vicenda di come un paesino come Grottaglie si sia ritrovato a ospitare artisti internazionali, nonostante lo scetticismo e l’ostruzionismo di alcune realtà locali. Prima della proiezione, a ingresso libero, dalle 19 ci sarà un apertivo, mentre alle 20 l’autore del film e ideatore di Fame Angelo Milano dialogherà con gli spettatori, raccontando vari aneddoti. Per cinque anni, infatti, Angelo Milano riuscì a portare artisti come Blu, JR, Conor Harrington, Os Gemeos, Momo, Swoon, Vhils, prima che questi fossero al centro del mondo dell’arte contemporanea. L’artista, classe ’83, nasce a Grottaglie, Taranto, dove apre StudioCromie, galleria d’arte contemporanea e laboratorio di serigrafia artigianale. Ha suonato nel gruppo ‘La quiete’ per una dozzina d’anni, ha creato il festival di arte pubblica Fame e il brand di abbigliamento ‘Sangue’.

La serata è parte di una rassegna che si articolerà in tre eventi di esplorazione della connessione tra arte dei giorni nostri e convivenza sociale. I documentari in programma proporranno diversi viaggi nel mondo dell’arte, raccontando storie, mostrando visioni uniche e contrastanti fra loro. I prossimi appuntamenti – ancora da definire – prevedono la proiezione di ‘La moda del liscio’ e ‘Raw dogs’ di Luca Coccimiglio. Il primo racconta una storia di grandi figure, di orchestre e di spettacoli, ciascuno con le sue dinamiche di genere e i suoi costumi. Questo documentario guarda alla dimensione privata dei suoi protagonisti, ricostruendo un memoriale intimo e allo stesso tempo pubblico di un Paese che è stato felice grazie alle immagini raccolte dalla regista Alessandra Stefani. Raw Dogs, invece, mostra la recente storia di ‘La Santa’ e di ‘La Colo Postolosco’, due centri di aggregazione socioculturale che alcuni surfer, skater e artisti di Cesenatico hanno realizzato riqualificando, in tempi diversi, due colonie in disuso della spiaggia di ponente della città. Alle proiezioni saranno presenti autori e protagonisti dei film. Guidata da sei ragazzi cesenati, l’associazione Sembra ha l’obiettivo di dare a Cesena una nuova proposta culturale, fuori dagli schemi e che spazia tra musica, fotografia, cibo e arte a tutto tondo. Da inizio anno gestiscono l’Ex-Off, che hanno completamente rimaneggiato e inaugurato a maggio con una mostra sull’alluvione. Lo spazio ospita, inoltre, una sala prove e una di registrazione, oltre allo studio del fotografo Francesco Ghirardi.