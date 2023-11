Per ’Sentire le voci’ arrivano in 700

È stata un successo la prima edizione di "Sentire le voci" che ha portato sul porto canale di Cesenatico le migliori voci del podcast italiano. I tanti ospiti di alto livello ed il ricco programma della tre giorni, hanno portato oltre 700 spettatori con due sold out. Nel primo incontro c’è stato grande interesse per Cecilia Sala appena tornata dall’impegno sul campo per raccontare il conflitto israelopalestinese, mentre domenica ha fatto il pienone Stefano Nazzi con le sue indagini. Molto seguiti anche i racconti surreali e commoventi di Paolo Nori e Mauro Pescio con "Io ero il Milanese" che dopo il podcast è diventato anche un romanzo di grande successo. Il sabato sera è stato dedicato a Valeria Montebello con il "Il sesso degli altri", il suo ironico e dissacrante racconto del piacere. "Sentire le voci" è un festival che ha reso Cesenatico la capitale italiana del podcast, con gli interventi di Marta Perrotta, Davide Savelli, Ilaria Gaspari, Gianni Gozzoli, Francesco Tassi, Andrea Borgnino, Chiara Galeazzi e Roberto Paci Dalò. Il sindaco Matteo Gozzoli è molto soddisfatto: "Con questo festival abbiamo vinto una scommessa, con Cesenatico sempre partecipe sia in teatro che in Galleria. Quello che mi ha colpito di più è stato vedere pubblico di ogni fascia d’età, anche proveniente da altri comune; Il direttore artistico Matteo Cavezzali e l’assessore Emanuela Pedulli hanno fatto un ottimo lavoro". g.m.