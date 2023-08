Pieraccini alla guida dei ’Fratelli’

Fratelli d’Italia annuncia il nuovo presidente del circolo di Sogliano al Rubicone. E’ Marzia Pieraccini, 43 anni, persona attiva nel volontariato e impegnata nella valorizzazione del territorio. Lavora in ambito scolastico ed è socia nonché co-fondatrice di una cooperativa archeologica. Oltre a essere particolarmente attiva sul territorio, è stata membro della Delegazione FAI (Fondo Ambiente Italiano) di Cesena ed è consigliere di opposizione del Comune di Sogliano al Rubicone per la lista "Insieme per Sogliano al Rubicone". Dice Alice Buonguerrieri, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia: "La scelta di Marzia per ricoprire questo ruolo è stata naturale in quanto conosce molto bene il territorio di Sogliano al Rubicone". Felice Marzia Pieraccini: "Amo Sogliano al Rubicone e non vedo l’ora di portare le mie conoscenze a disposizione di Fratelli d’Italia e dell’intera comunità per affrontare i problemi che la sinistra non riesce a risolvere. Sono certa che, grazie al nostro gruppo di lavoro, riusciremo a dare un contributo importante allo sviluppo del nostro comune, nell’interesse dei suoi cittadini e delle sue imprese".

e.p.