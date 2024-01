Pomeriggio coi musicisti della Scala

I grandi musicisti contemporanei, tra cui molti emergenti, si esibiscono al Teatro Comunale di Cesenatico in occasione della rassegna 2023-24 di Musica Classica. Il direttore artistico Thomas Cavuoto è riuscito a coinvolgere alcuni dei migliori musicisti del Teatro alla Scala che verranno per la prima volta ad esibirsi a Cesenatico. Il prossimo appuntamento è domenica, alle 17, quando saranno protagonisti cinque musicisti del Teatro alla Scala, i quali proporranno brani di Mozart e Brahms; sul palco suoneranno dal vivo Evgenia Staneva e Alexia Tiberghien ai violini, Francesco Lattuada e Carlo Barato alle viole e Simone Groppo al violoncello. Il biglietto d’ingresso costa 8 euro (omaggio per gli under 16). È possibile avere informazioni e prenotare i posti, contattando l’associazione culturale Crescendo al 335 1748737 o inviando una mail all’indirizzo asscrescendo@gmail.com. Il botteghino del teatro apre un’ora prima dello spettacolo, quindi alle 16 di domenica pomeriggio.

La rassegna proseguirà il 21 gennaio con l’Ensemble Contemporaneo Scaligero, che eseguirà brani del 1900 e di autori ancora in vita. Protagonisti saranno i Folks songs di Luciano Berio mai eseguiti sul palco del Comunale. Sarà l’occasione per assistere dal vivo ad una parte del gotha della classica internazionale, formato da Andrea Pecolo al violino, Thomas Cavuoto alla viola, Tatiana Patella al violoncello, Andrea Manco al flauto, Fabrizio Meloni al clarinetto, Luisa Prandina all’arpa, Gerardo Capaldo e Andrea Bindi alle percussioni, con il mezzo soprano Chiara Osella. A dirigerli sarà Francesco Muraca che guiderà gli scaligeri tra gli spartiti e i brani di Montalbetti, Malipiero e Berio. La rassegna Cesenatico Classica si chiuderà il 4 febbraio con i Sezione Aurea, che sono Filippo Pantieri e Luca Giardini, che suoneranno i brani di Boccherini, Mozart, Cirri e Bach. Nelle intenzioni degli organizzatori sarà un concerto "in galanteria" e un’esperienza immersiva grazie all’uso di strumenti che faranno rivivere i suoni, le musiche e le atmosfere delle corti del 1600. Per gli appassionati anche questo appuntamento è di quelli da non perdere.

Giacomo Mascellani