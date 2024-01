Ponti e scuole, un 2024 di grandi opere

Con il 2024 si entra in un triennio dove a Cesenatico sono previsti lavori per 46 milioni di euro. Fra le opere pubbliche del territorio, la sicurezza delle scuole e dei ponti rappresentano la priorità assoluta. Sono stati ultimati i lavori alla scuola elementare di Sala per e a breve sarà allestito i cantiere alla scuola media Dante Arfelli e alla scuola elementare di via Saffi. Per il consolidamento della scuola elementare a tempo pieno "Leonardo Da Vinci" di via Caboto è destinato oltre 1 milione di euro e per la scuola "Ricci-Ortali" di Villalta sempre oltre 1 milione. Per quanto riguarda il Ponte del Gatto, per il 2024 sono stati messi a bilancio 1,5 milioni e per il ponte di via Fenili a Sala ci sono 500mila euro. I lavori del ponte di viale Roma per 1,3 milioni dovrebbero concludersi tra maggio e giugno. Allo stadio "Alfiero Moretti" nel 2024 sono in previsione lavori per 1,2 milioni, di cui 550mila finanziati con un muto e 650mila da un bando Pnrr a cui il progetto dell’impianto sportivo è stato candidato. Sono a bilancio sempre sul 2024 anche 3 milioni per il secondo stralcio del lungomare delle colonie di Ponente, dove per rifare un chilometro di waterfront saranno spesi 6 milioni. Nel 2024 sono previsti oltre 600mila euro per la pista ciclabile di via Manin, la Ciclovia della Rigossa, la ciclabile che da Zadina porterà alla stazione ferroviaria di Cesenatico ed il prolungamento della ciclabile di via Montaletto. In merito agli spazi pubblici, nel 2024 è a bilancio 1 milione per la progettazione di piazza Marconi; nel 2025 sono stati messi in previsione 100mila euro per la progettazione dell’area ex Nuit e 450mila euro per la realizzazione della nuova area verde di Bagnarola. Nel 2026 sono previsti 600mila euro per la riqualificazione di piazza Volta a Villamarina e 1 milione è a bilancio per la costruzione di una nuova sede della Protezione Civile.

Sul versante delle manutenzioni, il Piano asfalti 2024 prevede un investimento di 500mila euro, a cui vanno aggiunti 130mila euro per il potenziamento della pubblica illuminazione (la stessa cifra è prevista anche nel 2025 e nel 2026). Per la cura del verde, una delle noti dolenti evidenziate da molti operatori turistici e dagli albergatori in particolare, è previsto un investimento straordinario di 100mila euro, oltre alle previsioni "ordinarie". Infine saranno investiti 200mila euro per il rifacimento delle fognature bianche. Per mettere a disposizione più posti auto, sono previsti tre parcheggi scambiatori in via Mazzini, sulla Statale Adriatica e a Villamarina Monte, tuttavia sul territorio ci sono spazi dove sarebbe opportuno pensare anche a parcheggi sotterranei a ridosso del centro e dei quartieri a mare.

Giacomo Mascellani