Pozzetto svela i ‘Mangiari dell’infanzia’

Oggi alle 17 nell’Aula magna della Biblioteca Malatestiana è in programma la presentazione del libro "I mangiari dell’infanzia" (ed. Il Ponte Vecchio) di Graziano Pozzetto. Introduce e dialoga con l’autore, il giornalista Davide Buratti. Nell’opera Graziano Pozzetto muove da una memoria di Tonino Guerra, riconoscendo col grande maestro che nella vita "continuiamo a ‘mangiare l’infanzia’, grazie ad alcuni mitizzati e consueti piatti della mamma, di lunga e affettuosa consuetudine". Intorno a questa suggestione, vengono chiamate a raccolta numerose voci della Romagna per evocare colori e sapori, storie e leggende della cucina romagnola sotto la specie dell’infanzia, per dirne l’indiscutibile sapienza e rappresentarne il presente, erede, continuatore e rinnovatore di una tradizione culinaria senza paragoni.