Precipita dal terzo piano e muore: clienti sotto choc all’hotel Rosa di Gatteo a mare

Gatteo a mare (Forlì Cesena), 15 luglio 2023 – Tragedia ieri mattina a Gatteo a Mare dove una donna è precipitata dal terzo piano di un hotel e ha perso la vita. La donna, una cameriera ai piani di 38 anni, è uscita nel balcone della camera in cui alloggiava ed è precipitata nel vuoto. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Una tragedia che, pochi minuti prima delle 7, ha sconvolto gli ospiti dell’albergo Rosa di Gatteo a Mare, i titolari e i dipendenti che hanno dovuto fare i conti con un risveglio scioccante. Tutto è accaduto in una manciata di minuti. La donna di nazionalità rumena, Roxana Lazaroiu, non si era presentata puntuale al lavoro. Era rimasta nella sua camera, mentre le sue due compagne di stanza erano scese come ogni mattina a far colazione spiegando alla titolare dell’albergo che l’amica si stava preparando.

Solo un attimo dopo si è sentito un tonfo allucinante che ha fatto sobbalzare la titolare e le dipendenti. "Ho sentito una botta fortissima - spiega Silvia Pellegrino che gestisce con la famiglia l’hotel Rosa di Gatteo a Mare - sono corsa a vedere cosa fosse successo e ho trovato Roxana a terra senza vita nel cortile interno dell’hotel. Era precipitata dal balcone della sua camera, ed era ancora in pigiama. Ho urlato forte e mi sono agitata tantissimo e in quel momento molti clienti dell’hotel si sono affacciati dalle loro finestre per vedere cosa fosse successo".

La donna è morta sul colpo e i sanitari, intervenuti immediatamente sul posto con l’elisoccorso, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri di Savignano e di San Mauro coadiuvati dal comando centrale della stazione di Cesenatico, stanno indagando sulla vicenda.

Al momento l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un gesto volontario, anche se non si esclude che possa essersi trattato di un incidente. Dai primi accertamenti sul posto è infatti emerso che il terrazzino dal quale è caduta la 38enne avesse un parapetto basso. La cameriera ai piani era da sola in camera quando è successa la tragedia. Lavorava nell’hotel di Gatteo a Mare da meno di un mese.

“Era una persona rispettosa e cordiale - continua Silvia Pellegrino dell’hotel Rosa - una donna tranquilla e pacata, e lavorava sodo. Parlava poco, anche se sapeva l’italiano. So che aveva avuto delle discussioni forti con i familiari, ma non ho molte informazioni perché lavorava da noi da meno di un mese. So che era separata e aveva due figli piccoli che vivono in Romania". "Mi sento molto scossa - dice la titolare - non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. È stato un fulmine a ciel sereno. Quando arrivano delle persone dall’estero e vengono a dormire in casa tua (perché questo albergo per me è come una casa) cerchi di farle entrare nella famiglia e di proteggerle. Tutte le mattine Roxana scendeva con le sue compagne di stanza a far colazione, e ieri, per la prima volta, non si è presentata puntuale. Una cosa che da subito mi è sembrata strana, ma mai mi sarei potuta aspettare una cosa del genere".

Ad avvisare la famiglia della vittima ieri mattina sono state le compagne di stanza della cameriera. Sul luogo della tragedia è intervenuta la medicina del lavoro per tutti gli accertamenti del caso e il magistrato ha disposto che vengano fatte indagini per verificare lo stato del luogo di lavoro.