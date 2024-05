Primo premio a Zani

È un piccolo gioiello, nel suo genere, il kart replica realizzato da Maurizio Zani a immagine e somiglianza del Birel col quale Riccardo Patrese vinse il campionato mondiale 100 classe A nel 1974 nel circuito portoghese di Estoril. Zani ha avuto il suo momento di gloria al raduno per kart storici organizzato dall’Asi Go-Kart alla pista azzurra di Jesolo con circa 300 partecipanti: ha ricevuto il primo premio della categoria Cik 3 (anni Settanta). Una bella soddisfazione che corona la passione sconfinata di Zani per questi piccoli bolidi a quattro ruote con i quali hanno iniziato la carriera molti piloti di Formula 1 come lo stesso Riccardo Patrese, ospite d’onore alla manifestazione di Jesolo.

Nelle foto: la foto ricordo di Zani con Patrese e il kart replica premiato.