Pronto un biennale per D’Aversa

Roberto D’Aversa non si sbilancia. La chiude con un "vediamo" ma per lui è pronto un biennale quale nuovo allenatore del Cesena. Ha ragione il tecnico, la prudenza non è mai troppa, quindi fino alla firma, bocche cucite. Salvo sorprese, però, sarà proprio l’ex Lecce a guidare il Cesena nel prossimo campionato di serie B. I contatti tra il ds Fabio Artico e l’agente dell’allenatore - ma anche con il tecnico direttamente - sono frequenti. La parola, in sostanza, se la sono data. Ora si tratta solo di definire, incontrarsi e mettere il tutto nero su bianco. Artico rientrerà dalla Valle d’Aosta oggi, presumibilmente le parti si incontreranno fra domani o al massimo martedì. Ci siamo quasi, insomma. E poi c’è il nodo Toscano che di sicuro andrà altrove - Catania sembra sempre più certa come destinazione - ma deve ancora risolvere il contratto che lo lega al Cavalluccio per un altro anno. Toscano, certo, questa situazione non l’avrà presa benissimo. C’è chi dice che aspetti l’esonero ma difficilmente sceglierà di non accettare subito una panchina. Anche questa situazione, insomma, si dovrà risolvere a stretto giro di tempo.