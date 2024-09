Radiologia, via ai lavori di potenziamento

Ieri sono partiti i lavori di ristrutturazione e potenziamento del servizio di radiologia presso la Casa della Comunità ‘Valle Savio’ di Mercato Saraceno. Un intervento che è stato finanziato con fondi del Pnrr, e che comporterà la riqualificazione degli spazi e delle sale diagnostiche, attualmente presenti, assieme all’installazione di un nuovo sistema radiologico rx polifunzionale. Per questa riqualificazione sono previste opere edili e strutturali, oltre a quelle impiantistiche, che comporterà il rifacimento dell’impianto elettrico e la realizzazione dell’impianto di climatizzazione e di ventilazione. Per consentire l’operatività di questi interventi – il cui termine viene previsto per il febbraio del prossimo anno – l’attività radiologica è stata necessariamente riorganizzata, senza ridurre l’offerta di prestazioni diagnostiche ad oggi garantite in questa struttura, ma con una ridistribuzione temporanea di una parte di prestazioni presso le sedi di San Piero in Bagno e Cesena. In ogni caso, sarà comunque garantita l’attività radiologica di bassa complessità per il Cau presente nella struttura e rimarrà invariata l’attività ecografica rispetto ad oggi, per tutta la popolazione. La direzione sanitaria si scusa anticipatamente per eventuali disagi che potrebbero crearsi. In passato il servizio di radiologia a Mercato è stato anche oggetto di interpellanza in Consiglio comunale da parte delle minoranze, ma la sindaca Monica Rossi ha sempre assicurato che l’Amministrazione Comunale è sempre in prima linea per difendere il mantenimento e la qualità dei servizi sanitari in vallata, fra cui la radiologia.

Edoardo Turci