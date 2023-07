Ribalta Marea, risate con Lastrico Domani lo show del comico di Zelig

Maurizio Lastrico sbarca a Cesenatico per uno degli eventi della rassegna Ribalta Marea. L’appuntamento è domani sera alle 21, al Teatro all’Aperto di Largo Cappuccini, nel centro del borgo di pescatori, dove l’attore genovese accoglierà gli spettatori con il suo show dal titolo ’Lasciate ogni menata voi che entrate’. È l’occasione per assistere allo spettacolo di un artista che coinvolge molto il pubblico.

Gli spettacoli di Maurizio Lastrico sono infatti centrati sulla interazione con la platea. La sua sperimentazione sul linguaggio parlato e scritto nasce dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti, come ad esempio il mondo dei bar, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori, i teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici, le scuole, la campagna e la città. In questo monologo non mancheranno i suoi celebri endecasillabi ’danteschi’, che mescolano il tono alto e quello basso, raccontando con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe e di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita.

L’attore comico proporrà inoltre le sue storie condensate, in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comico di grande impatto. Per gli organizzatori è un mix di buone ragioni, unite dalla verve dell’attore, che val la pena non perdere in questa torrida estate. Maurizio Lastrico, 44 anni, è un attore, comico e cabarettista che si è formato alla scuola del Teatro Stabile di Genova ed è diventato famoso al grande pubblico grazie al piccolo schermo, dove è stato fra i protagonisti di Zelig e Don Matteo, ma anche al Cinema, dove ha lavorato con Checco Zalone.

Ci sono alcuni posti disponibili ed è possibile acquistare i biglietti in prevendita su ticketone.it. La sera dello spettacolo il botteghino apre alle 19 e sarà possibile fare il biglietto in modo tradizionale o sostituire chi ha prenotato ma non conferma la presenza. Le persone interessate possono avere informazioni contattando l’Ufficio Cultura e Teatro in via Armellini dove c’è il Museo della Marineria, oppure telefonando allo 0547 79274 dalle 10 del mattino a mezzogiorno. .

Giacomo Mascellani