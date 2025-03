Rifugio Bucaneve, può partire il ripristino

Dalla Regione Emilia Romagna salgono in montagna quasi cinque milioni e mezzo di euro nell’ambito del progetto "Rinascita dell’Appennino Forlivese e Cesenate per il rilancio del territorio", che fa parte della "Strategia territoriale per le aree montane e interne (Stami)".

Lo comunicano Francesca Lucchi, Daniele Valbonesi, Valentina Ancarani, del Gruppo assembleare Pd della Regione, che sottolineano: "Queste risorse rappresentano un’opportunità concreta per dare nuova linfa ai nostri territori, sostenendo infrastrutture, turismo e innovazione, e rendendo l’Appennino un luogo attrattivo per chi vuole vivere e lavorare in montagna. Questo intervento non è solo un sostegno economico, ma una visione di lungo periodo per il futuro della montagna".

Venendo ai singoli finanziamenti, che variano tra i 450mila e i 500mila euro per ogni progetto, per il Forlivese sono interessati i Comuni di Rocca San Cassiano, Civitella, Galeata, Portico e San Benedetto, Premilcuore, S.Sofia, Tredozio. Per il territorio cesenate Bagno di Romagna e Verghereto.

Per quest’ultimo Comune il finanziamento concesso, pari a 450mila euro, riguarda la "Riqualificazione del Rifugio Biancaneve", in vetta al monte Fumaiolo di Balze. Una struttura edilizia, il Rifugio, che fa parte della stazione sciistica del Fumaiolo, chiusa da circa otto anni al pari degli impianti di risalita. Per la sua riqualificazione si è in corso di progettazione. Al Comune di Bagno è stato concesso un finanziamento di 500mila euro per la riqualificazione del Lago di Acquapartita.