Ripartono i ’pomeriggi del the’

Prendere il the tutti insieme la domenica, circondati da racconti culturali. Al circolo Arci L’albero dei Pavoni di Montenovo di Montiano domani ricominciano i pomeriggi del the. Il primo dei sei in programma, che inizieranno sempre alle 15.30, sarà con Zina Righi e il suo libro "Una carta dal mazzo". Domenica 11 febbraio, Pier Luigi Ricci tratterà "Il grande bosco di abeti e faggi. Tra religione, natura e spiritualità nella millenaria cultura Camaldolese"; il 18 le ragazze e i ragazzi di Operazione Colomba parleranno di storie di resistenza non violenta in Palestina; il 25 febbraio Gianfranco Miro Gori presenterà il libro "Amarcord dalla A alla Z"; il 3 marzo incontro con Loris Babbini sulla poesia in romagnolo contemporanea; domenica 10 Gabriele Antolini tratterà "Le parole del clima". Ingresso gratuito.

e.p.