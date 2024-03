Rissa fuori dallo stadio: "I nostri tifosi però non c’entrano nulla"

GAMBETTOLA

"Tutto è successo fuori dallo stadio a partita ormai finita, non sono stati i nostri sostenitori ad aggredire quelli del Novafeltria ma quelli di un’altra tifoseria arrivati a gara terminata, pensiamo quelli del Bellaria che hanno una vecchia ruggine con i tifosi del Novafeltria". Così Calogero Butticè, copresidente del Gambettola Calcio, ha voluto chiarire come si sono svolti i fatti dello scorso 10 dicembre, quando si verificarono disordini fuori dallo stadio di Gambettola al termine dell’incontro fra i locali e la Vis Novafeltria. "Il Gambettola non ha ricevuto nessuna multa – aggiunge – e nessuno dei nostri tifosi ha inoltre poi a chiarire che fra noi e il Novafeltria non c’è nessuna tensione".

Roberto Daltri