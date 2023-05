Ristoranti e cantine insieme per un evento di raccolta fondi

‘Vino e Vino’ organizzerà il 1° giugno presso il proprio locale sito in viale Europa 612 a Cesena, un evento il cui ricavato sarà dato interamente in beneficienza al Comune di Cesena ed alla Croce Rossa Italiana sezione di Cesena e Forlì, per aiutare le famiglie e le attività più in difficoltà. L’evento inizierà alle ore 18.30 e sarà in collaborazione con alcuni ristoranti del cesenate e numerose aziende vitivinicole di tutta Italia che hanno deciso di supportare la nostra città in questo momento così difficile. La lista completa dei ristoranti e delle cantine aderenti sarà comunicata entro breve, non appena gli organizzatori avranno avuto la conferma da tutti i soggetti contattati.