Ritardo nella fornitura di acciaio. La SP11 chiusa fino ad ottobre

Forniture di acciaio in ritardo e i lavori sulla Sp 11 a Ca’ di Quaiotto in territorio di Sogliano al Rubicone che si allungano con l’apertura rinviata all’inizio di ottobre. Cominciati l’8 luglio scorso, proseguono i lavori per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza la SP11 in prossimità del bivio con la SP79 "Riopetra", dove gli eventi del maggio 2023, per effetto di una grossa frana, hanno causato un devastante dissesto strutturale della strada, dimezzando la carreggiata. La scorsa settimana, i tecnici della Provincia di Forlì-Cesena, in due riunioni operative con la ditta Pesaresi di Rimini, che per conto del consorzio Co.i.r. è titolare del cantiere sulla SP11, hanno definito la necessità di mantenere la chiusura totale della strada fino alla prima settimana di ottobre, salvo imprevisti, per concludere la fase delle lavorazioni in corso. La necessità di prorogare la chiusura dal 15 settembre fino all’8 ottobre è dettata dal ritardo della fornitura dell’acciaio che arriverà in cantiere entro questa settimana.

Il ritardo nelle forniture dell’acciaio ha posticipato il getto del primo tratto in frana, ma ha consentito di poter accelerare la realizzazione dei micropali che pertanto saranno completati per tutto l’intervento entro metà settembre, consentendo di dare continuità ai getti, e recuperando del tempo prezioso visto l’avvicinarsi della stagione invernale. La proroga della chiusura consentirà anche di anticipare le operazioni di collaudo statico sui micropali che necessitano di diversi giorni, onde evitare ulteriori disagi alla viabilità. e. p.