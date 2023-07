Roberta Cappelletti al chiostro di San Francesco

Domani alle 21 al Chiostro San Francesco all’interno del programma Che Spettacolo! a cura del Comune di Cesena arriva la grande orchestra di Roberta Cappelletti con tutto il suo repertorio romagnolo e leggero. La serata sara’ aperta da un omaggio al grande maestro Vittorio Borghesi , del quale Roberta Cappelletti e’ stata la voce per anni nella sua orchestra, con un intervento del figlio Claudio Borghesi e con la presentazione di alcuni brani del grande maestro cesenate eseguiti dalla fisarmonica di Gianni Valmori e accompagnati dai ballerini della New Dance Club di Fabio e Stefania. Inoltre presentera’ il brano Aria Felliniana realizzato con Casadei Sonora e cantato insieme al duo delle indie del folklore Emisurela, le sorelle faentine Anna e Angela De Leo, che ha spopolato quest’inverno nelle balere. Roberta Cappelletti, sempre accompagnata dalla sua band composta da 7 musicisti che portano allegria, tanto divertimento, belle canzoni e tanta buona musica come da tradizione della nostra Romagna, è reduce dal successo delle tappe di Romagna di Cuore e di Emilia Loves Romagna , due grandi spettacoli a sostegno e solidarietà della Romagna alluvionata. E’ stata protagonista assoluta dell’ultima edizione di Cara Forli duettando con Morgan e quest’inverno ha fatto il tutto esaurito con lo show Veglione Romagnolo che ha riempito la piazza faentina.