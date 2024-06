Rotary, passaggio di consegne. La presidenza a Bruno Gobbi

Questa sera, alle 21, nel salone del Grand Hotel da Vinci, si tiene la cerimonia del passaggio di consegne del Rotary Club Cesenatico Mare. La presidente Lalla Bertolozzi dopo un anno lascia il vertice nelle mani di Bruno Gobbi. La Bertolozzi, medico, è fresca di ritorno da una trasferta al Rotary Club di Palermo, dove è stata la protagonista di un incontro speciale, per trasferire le nozioni del progetto "Una vela per respirare liberi". Si tratta di una iniziativa importante, che ha visto il piccolo club di Cesenatico avere tanta notorietà per aver contribuito in maniera determinante ad una sinergia sinora unica, in cui i rotariani, assieme al Circolo Vela Cesenatico, consentono di partecipare a corsi di vela gratuiti per i giovani affetti da fibrosi cistica, che sono salutari in quanto aiutano a liberare i polmoni dal muco in eccesso, praticando sport in mare. In questo progetto hanno un ruolo determinante la Lifc (Lega italiana fibrosi cistica), il Centro Fibrosi Cistica dell’ospedale "Bufalini" di Cesena, i genitori delle ragazze e dei ragazzi, il Comune di Cesenatico e la Capitaneria di Porto. La trasferta a Palermo fa parte di un progetto in cui questa iniziativa può essere esportata anche in Sicilia. Fra gli altri porti interessati ci sono quelli di Marche, Toscana e Puglia. L’incontro di questa sera sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione sulle tante iniziative realizzate dal Rotary Club Cesenatico Mare, mettere a fuoco i prossimi impegni e sentire dal vivo quali sono i presupposti della nuova presidenza di Bruno Gobbi.

g.m.