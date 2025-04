Rubicone in Volley Sab Group: Vittoria schiacciante contro Osimo avvicina i playoff

Più dei tre punti conquistati, del divario dalla vetta più che dimezzato e dai tre set vinti senza lasciarne nessuno agli avversari, lo scorso fine settimana il Rubicone in Volley griffato Sab Group si è preso una immensa iniezione di autostima e di consapevolezza dei propri mezzi e del talento del gruppo in vista del finale di stagione e soprattutto dei playoff che attendono la squadra romagnola, ora a un solo punto di distanza dal vertice della classifica del campionato di serie B maschile. Con una prestazione da incorniciare, la Sab Group Rubicone ha infatti piegato 3-0 la capolista Osimo.

I ragazzi di coach Mascetti non hanno lasciato scampo a una squadra avversaria quotata, giocando una gara praticamente perfetta. Ottima la prestazione dai nove metri, con la battuta dei gialloblù che ha spesso messo in difficoltà la ricezione di Osimo. I posti 4 Bellomo e Bonatesta si sono distinti non solo in attacco, ma anche in ricezione, con Bellomo vicino al 70% di positività.

Carlini ha dato solidità in fase di side-out e si è fatto notare anche per l’ottima prova difensiva. Gherardi, da vero regista, ha invece sfruttato al meglio la buona ricezione per servire i laterali spesso contro muro a uno.

Molto prezioso anche il ’lavoro sporco’ dei centrali Nori e Procelli, abili nel toccare tanti palloni a muro e a rendere così più semplice la fase difensiva della squadra.

Una menzione speciale la merita infine l’opposto Mazzotti, autentico trascinatore: il mancino ha messo a referto 22 punti, 3 ace e 3 muri di pregevole fattura.

A quattro giornate dal termine della regular season, i playoff sono così sempre più vicini e la prima posizione dista un solo punto.

La partita. Mascetti schiera la formazione tipo con Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, al centro Nori e Procelli, in banda Bonatesta e Bellomo, libero Carlini. Dopo un avvio equilibrato, i padroni di casa trovano il primo allungo grazie a un muro di Nori e agli attacchi efficaci di Mazzotti e Bonatesta, chiudendo il set 25-22 con un bel punto finale di Bellomo.

Nel secondo parziale, Gherardi e Mazzotti guidano lo sprint inziale, poi Osimo recupera fino al 10-10. Ma è ancora Mazzotti a dare la scossa, con una diagonale vincente e due muri su Maretti. Nonostante un ritorno degli ospiti sul 22-20, un muro di capitan Nori e un errore avversario chiudono il set 25-20.

Nel terzo set il Rubicone parte forte con un muro di Bonatesta e un solido parziale (16-10), ma un piccolo calo riporta Osimo sotto. Dopo un timeout, Bonatesta ritrova il punto e i gialloblù chiudono con autorità. Vittoria netta della vicecapolista che merita tutti gli applausi dei tifosi a fine gara.

Sabato prossimo i gialloblù saranno di scena a Montorio, inizio gara alle ore 17.