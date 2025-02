Sabato arriva Faenza. In palio il pass playoff

La Cesena Basket 2005 va a caccia dell’impresa e per riuscirci chiama a raccolta tutto il suo mondo, formato prima di tutto dalle centinaia di atleti che frequentano il settore giovanile. Domani alle 21 al PapaIppo (ingresso libero), nell’ambito dell’ultima giornata della prima fase del campionato di Divisione Regionale 1, la squadra di coach Marco Vandelli, ora sesta a 18 punti, con due lunghezze di ritardo su Villa Verucchio, ospiterà Raggisolaris Faenza, che è invece seconda. L’obiettivo dei biancazzurri è riuscire a scalare una posizione in classifica, vincendo e sperando allo stesso tempo sul non semplice incastro di altri tre risultati favorevoli sugli altri campi: se andasse tutto bene, la squadra si guadagnerebbe la salvezza e soprattutto l’accesso al raggruppamento che nella seconda fase metterà in palio la promozione.

Vandelli, dopo una stagione caratterizzata dagli infortuni, sarebbe un capolavoro. "Lo è già così. Sono grato a tutti i miei giocatori e orgoglioso di loro per l’impegno e i sacrifici compiuti durante questi mesi, nel corso dei quali li ho visti crescere guadagnandosi il diritto di lottare fino all’ultimo per i playoff. Nonostante tutto e di certo non per caso. Perché in effetti sì, gli infortuni sono stati davvero tanti, a partire da quello di Dell’Omo, che doveva essere una pedina fondamentale e che invece è sempre rimasto fuori dal campo".

Con un pizzico di fortuna in più, l’ingresso in zona playoff sarebbe stato già acquisito. "Non rimpiango niente. Abbiamo perso partite che avremmo potuto vincere e abbiamo vinto partite nelle quali sembravamo già condannati alla sconfitta. Nel basket alla fine i conti tornano sempre. Per questo ora ci prepariamo ad andare in campo estremamente motivati, ma anche con la mente sgombra".

E’al secondo anno da capo allenatore, nella ‘sua’ Cesena. "Sono cresciuto in questa società. So bene che l’obiettivo del club è quello di mantenere la categoria valorizzando il vivaio e sono più che soddisfatto. Contro Faenza il PalaIppo sarà gremito dai ragazzi del nostro settore giovanile che verranno a tifare per noi. Vogliamo vincere anche per loro".