Sant’Alberico, il monastero ora diventa ’Relais’

di Gilberto Mosconi

Rilassarsi in santa pace, in uno splendido Relais. A partire dalla prossima estate, sarà infatti possibile usufruire di questo armonico connubio al ’Monastero Sant’Alberico Relais’, struttura ricettiva ricavata dal complesso edilizio che nei secoli scorsi fu il monastero della Cella. Una plurisecolare struttura, che è stata oggetto di riqualificazione e ammodernamento di pregio, situata in una suggestiva area montana alle falde del massiccio del Fumaiolo, dalle cui pendici dà il suo primo vagito il Tevere.

Un ex monastero, quello della Cella, che affonda le proprie radici ai tempi di San Romualdo (Ravenna 951-Fabriano 1027), cessato poi nel corso dei secoli al pari di altri asceteri nati negli anni mille nell’Appennino tosco-romagnolo. Un ex monastero, trasformato ora in Relais di lusso, che fa bella mostra di sé non lontano dall’eremo di Sant’Alberico, antico luogo di preghiera e di meditazione situato anch’esso alle pendici del Fumaiolo, tra Balze e Capanne, due borghi appenninici in territorio di Verghereto.

Un territorio dove, nello spazio di appena qualche centinaia di metri, fluisce a tutto tondo la possibilità di ritemprare corpo e spirito. L’inizio dell’attività del ’Monastero Sant’Alberico Relais’, di proprietà del gruppo Tutto Meeting Atlantic Srl della Famiglia Ricci di Riccione, è previsto, come detto, per la prossima estate ormai alle porte. E’ ormai completata anche la selezione del personale, che dovrebbe essere di una ventina di dipendenti. La proprietà ha voluto e saputo far risplendere quella suggestiva location, per renderla luogo di accoglienza per clienti desiderosi di benessere, pace, tranquillità, in una struttura che sposa armonicamente i propri locali con ’sorella’ natura, che ti avvolge e ti accoglie fin sul limitare della soglia del Relais.

Sono state realizzate camere e suite, spazi comuni, locali polifunzionali e altri dedicati al benessere, sempre con l’attenzione e il rigoroso riguardo e rispetto verso la struttura e la storia plurisecolare di quello splendido luogo d’Appennino cesenate. La struttura offre una ventina di camere, ricavate dalle secolari celle monastiche, che erano state luogo di preghiera, meditazione, di solitudine. Il ristorante, aperto anche a chi che non soggiorna nella struttura, propone una cucina gourmet. Per il prossimo autunno è prevista l’apertura anche di un Centro Benessere-Spa. Per informazioni chiamare lo 0541601155; [email protected]; www.monasterosantalberico.com; pagina Instagram: Monastero SantAlberico.