Serie C, Girone B: Cesena in testa alla classifica, Torres insegue. Prossimo turno e posizioni in classifica. Nella 27ª giornata del Girone B, Gubbio e Entella pareggiano 0-0. Prossimo turno con sfide come Pontedera-Torres e Cesena-Pineto. Classifica guidata dal Cesena con 68 punti.