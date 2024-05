Servizi sanitari di prossimità. Si inizia con la lotta all’obesità

Negli hub di comunità di Borello e Sant’Egidio, e nella sede dello Spazio Cesuola, in via Ivo Giovannini, a partire dai prossimi giorni prenderanno avvio alcune attività di prossimità, di prevenzione e promozione della salute gestiti dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena. Si tratta di attività di primaria importanza proposte ai cittadini direttamente nei quartieri di riferimento nell’ambito di un accordo di collaborazione con validità annuale sottoscritto dal Comune di Cesena e dall’Ausl della Romagna.

Il primo appuntamento è per mercoledì 29 maggio negli spazi rinnovati e di recente inaugurati dell’hub di Sant’Egidio (via Cervese, 1260) dove gli operatori e i professionisti del Distretto Cesena-Valle Savio daranno avvio al Percorso Preventivo Diagnostico Terapeutico dedicato al paziente con sovrappeso/obesità lieve. Si tratta di una presa in carico gruppale della durata di 12 mesi durante la quale verranno approfonditi in modalità teorico-pratica, con supporto motivazionale, temi riguardanti l’alimentazione e l’attività fisica, nell’ottica di promuovere sempre di più una corretta adesione ad uno stile di vita sano. Gli incontri saranno tenuti dal personale specializzato del Dipartimento di Sanità Pubblica. Si tratta della prima attività proposta nell’ambito di una più ampia serie di progettualità che verranno intraprese da Ausl e Comune con lo scopo di promuovere la salute nella popolazione attraverso servizi di prossimità e integrazione per la comunità.