Servizio civile: candidature aperte

Anche quest’anno sarà possibile fare il Servizio civile universale presso la struttura educativa e formativa dell’Asilo delle Grazie di Via Battisti a San Piero in Bagno, che propone il progetto Avrò cura di te 23. La scadenza per la domanda di partecipazione è fissata al 15 febbraio 2024, mentre i relativi colloqui avranno luogo nei mesi di febbraio-marzo. Potranno partecipare giovani con cittadinanza italiana, degli Stati dell’Unione Europea, o extra Europea purché con regolare permesso di soggiorno. L’inizio è previsto a maggio, per 5 giorni a settimana, minimo 4 ore il giorno, con 20 giorni di permesso retribuiti; i partecipanti avranno diritto a 15 giorni di malattia retribuiti e altri 15 non retribuiti. Compenso di 507 euro il mese. Per Info: asilodellegrazie@gmail.com