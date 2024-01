Servizio civile, domande fino al 15 febbraio

Anche per il 2024 e il 2025 i giovani dai 18 ai 29 anni potranno svolgere il servizio civile universale in Comune a Cesena. C’è tempo infatti fino alle ore 14 del 15 febbraio per presentare domanda di partecipazione ad uno dei tre progetti proposti in collaborazione con Arci Servizio Civile Cesena nell’ambito dei settori Servizi Progetti Integrati e progettazione europea, Settore Personale e Organizzazione e Progetto Giovani.

Il Bando di servizio civile universale è rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi che alla data di scadenza del bando di selezione abbiano compiuto 18 anni e non superano i 29. I cittadini extra-comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno.

Per chi svolge il servizio civile èÈ prevista una retribuzione mensile netta di 507,30 euro. A seconda degli specifici progetti possono essere previsti crediti formativi o benefit.

. I progetti di Arci Servizio Civile Cesena hanno una durata di 12 mesi. Il monte ore annuale è di 1.145 ore con 25 ore di servizio settimanali da svolgere su 5 giorni. Il volontario può usufruire di 20 giorni di permesso e 15 giorni di malattia retribuiti. Le persone che intendono partecipare al servizio civile devono presentare la domanda obbligatoriamente tramite sistema Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). La domanda deve essere presentata online entro e non oltre le ore 14 del 15 febbraio (https://domandaonline.serviziocivile.it/).

Per ricevere tutte le informazioni sul bando e inviare la propria candidatura è possibile fare riferimento al sito: www.arciserviziocivile.it/cesena oppure è possibile presentarsi, su appuntamento, nella sede Arci Servizio Civile di Cesena (via Ravennate 2124). Per prenotare un appuntamento contattare il 3703443994.