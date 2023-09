Sesta ’Cena romagnola’, l’estate non è ancora finita

di Ermanno Pasolini

Grande successo a Gatteo Mare della sesta edizione della Cena Romagnola ’I’ns’l’era’ (sull’aia) con centinaia di persone sedute a tavola, sul lungomare Giulio Cesare, a gustare le specialità gastronomiche romagnole. Alle 19.30 la cena romagnola ’Ins’l’era’ mentre le scuole di ballo, Rimini Dance Company, Club Maury’s, Cassani e NiRea, assieme a tutti i presenti, hanno danzato lungo tutto viale Giulio Cesare. Rigorosamente romagnolo il menù fra strozzapreti, tagliatelle, crescioni di vari tipi, salumi di mora romagnola, squacquerone, formaggio di fossa, porchetta, pinzimonio, ’sopa ingloisa’ (zuppa inglese), ciambella e contorni vari. Una serata simile alla cena romana ma dal fascino tutto diverso, passati dalla tunica agli abiti contadineschi.

Ha detto Gianluca Vincenzi assessore ed ex sindaco di Gatteo: "E’ stata una giornata intensa come Romagna all’insegna della nostra tradizione. Musica romagnola e tanta allegria. Una iniziativa indovinatissima frutto dell’ingegno dei nostri albergatori che hanno colto il suggerimento dato non solo dall’Amministrazione comunale, di puntare sul nostro tesoro che è il brand Romagna che sarà sicuramente lo strumento di promozione che riporterà la nostra riviera ai fasti degli anni ’70-‘80". E su questo mi piace dire che io come ex sindaco e tutta la giunta comunale di Gatteo sosteniamo la candidatura della nostra musica tradizionale, il liscio, come patrimonio dell’Unesco. Poi nessuno dimentichi che Gatteo è la capitale del liscio".

Soddisfatto Massimo Bondi presidente del Gatteo Mare Summer Village e della cooperativa Bagnini Gatteo Mare: "E’ stata un’estate bellissima, dopo l’inizio lento di maggio e giugno a causa dell’alluvione. Poi la stagione climatica è stata eccezionale non avendo mai piovuto. Ogni operatore turistico, dalla spiaggia, ai negozi e alle altre attività, non ha perso un giorno di lavoro. Siamo al 7 settembre e ancora c’è tantissima gente e addirittura a Gatteo Mare l’estate continua con la settimana del liscio con tanti alberghi pieni. Per questo, come presidente dei bagnini di Gatteo Mare, ho previsto il prosieguo fino al 17 settembre e quindi abbiamo prolungato fino a quella data il servizio di salvataggio e le ragazze della publiphone".

Contento anche Fabio Paglierani titolare dell’Hotel Antonella a con 89 camere e 180 posti letto: "La stagione è partita un po’ in sordina, anche se c’era molto interesse. Siamo sempre stati abituati a iniziare le prenotazioni in gennaio. Poi c’è stata una frenata impressionante con l’alluvione. Ma è tornato l’interesse, i turisti hanno iniziato a prenotare e i numeri sono stati molto alti in luglio e agosto. E andremo avanti fino al 18 settembre".