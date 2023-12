Sfidano il treno in arrivo e attraversano di corsa i binari: multa di 16 euro per due minorenni

Cesena, 12 dicembre 2023 – Un treno Frecciarossa compare all’improvviso in lontananza mentre un giovane minorenne attraversa di corsa i binari. Corre tra le rotaie il ragazzo, mentre il treno si avvicina a tutta velocità, e fischia. Un suono intenso e prolungato. Il ragazzino riesce ad attraversare, appena in tempo. Questa l’agghiacciante scena, ripresa e postata sui social. Sono stati individuati dalla Polfer di Forlì-Cesena due giovani cesenati minorenni che una decina di giorni fa hanno commesso la ’bravata’. E non sono i soli che si divertono a sfidare il destino.

I due giovani cesenati subiranno una sanzione amministrativa di 16 euro e 67 centesimi l’uno. È questo il trattamento che la legge riserva a chi attraversa i binari. Troppo poco per dissuadere quei ’ragazzacci’ dal compiere nuovamente il folle gesto. Un gruppetto di 6 o 7 giovani, tutti minorenni e del Cesenate, studenti che sono soliti bazzicare in zona stazione durante il giorno e di sera. Fanno a gara per vedere chi è più coraggioso, ridendo, mentre sfidano quel treno che si avvicina a tutta velocità. Ma mentre sfidano il destino, i ragazzi mettono in pericolo se stessi e gli altri.

Giovane attraversa i binari in stazione a Cesena mentre sta arrivando il treno

Al momento, grazie alle telecamere di videosorveglianza installate in stazione a Cesena, due ragazzini sono stati individuati dalla Polfer e saranno destinatari della sanzione amministrativa. Ma la polizia ferroviaria è al lavoro per rintracciare anche gli altri responsabili dell’atto incosciente. Le sfide notturne vanno avanti da mesi e non si fermano. A monitorare la zona della stazione di Cesena è la polizia ferroviaria, che lavora per impedire che possano verificarsi incidenti.

La pericolosità è altissima, ovviamente. Quando si è in mezzo ai binari, oltre a non rendersi conto della velocità del treno in arrivo, c’è anche il pericolo di rimanere intrappolati con le scarpe nelle rotaie.

La scena è sempre la stessa, e fino ad ora, fortunatamente, è andata bene. I giovani ripresi dalle telecamere corrono tra le rotaie mentre in arrivo a tutta velocità c’è un treno che passa dalla stazione di Cesena. Le sfide si ripetono a più riprese, mentre i ragazzini fanno a gara per vedere chi per primo riesce ad attraversare i binari. Uno alla volta, o a gruppetti, sfidano il treno ad alta velocità. Saltano le rotaie, di corsa, tra il primo e il secondo binario della stazione di Cesena, mentre il Frecciarossa arriva velocissimo senza far sosta in stazione. Il capotreno, alla vista dei ragazzi che si materializzano all’improvviso, impossibilitato a fermare il convoglio in tempo, aziona a lungo il segnale acustico, tirando poi un sospiro di sollievo quando la pazza traversata dei binari da parte dei minorenni è terminata.

Gli episodi si ripetono la sera, quando è già buio e quando i passeggeri e i pendolari nella zona della stazione di Cesena diminuiscono notevolmente rispetto al giorno.