Scontro tra treni, le notizie di oggi: la dinamica dell’incidente. Ancora disagi e ritardi

09:15

Il Frecciarossa avrebbe tamponato il Regionale arretrando

Il Frecciarossa ha arretrato tamponando il regionale fermo dietro di sé per un segnale di linea. Sarebbe questa la prima ricostruzione della dinamica dell'incidente ferroviario. Sono comunque in corso indagini interne per capire il motivo per il quale il convoglio ad Alta Velocità sia tornato lentamente indietro, se per un guasto o un errore tecnico.