"Si percepisce degrado entrando in città"

Presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani, da dove partire per abbellire i portici e le gallerie cesenati? "In centro storico ci sono ancora zone da rigenerare e da riportare al decoro abbellendole per rilanciare il commercio. Oltre alle gallerie del centro in cui abbiamo auspicato interventi di rigenerazione, c’è la fascia di porticati da corso Ubaldo Comandini a piazza del Popolo in cui l’amministrazione comunale potrebbe sostenere le migliorie dei privati che andrebbero sollecitati ad agire con l’appoggio economico del Comune, dal momento che si tratta di spazi di utilizzo pubblico che conferiscono al centro una fisionomia esteticamente ragguardevole".

Cosa manca a Cesena? "Si percepisce un po’ di degrado entrando in città. A parte il nucleo centrale con Babbi e le tre piazze che sono ben tenute, vediamo che attorno manca armonia e bellezza. Molte zone sarebbero da riqualificare. In molte zone del centro manca la bellezza. E la bellezza è importante in città: serve per attirare i clienti dei negozi e persone da altre città. In una galleria e in un portico che mancando di bellezza, le persone non entrano volentieri".

Dove c’è maggior degrado? "Si pensi all’area della vecchia pescheria: lì addirittura alcuni proprietari hanno chiesto il cambio di destinazione d’uso da negozi a garage. Ciò dovrebbe indurre ad una riflessione. Servirebbe un intervento su via Pescheria, che potrebbe proseguire in via Quattordici, che conta di una decina di attività commerciali, sulla quale si potrebbe studiare un nuovo manto e un abbellimento estetico anche attraverso nuovi elementi di arredo. Nel tempo, un intervento sul manto per abbellirne la fisionomia, potrebbe essere realizzato su un’altra strada importante del centro, via Montalti, che affianca la biblioteca".

L’Amministrazione a volte fatica a intervenire perché gli spazi appartengono a privati… "L’Amministrazione, a mio avviso, deve fare uno sforzo cercando anche di coinvolgere i privati. È vero che la maggior parte delle gallerie non sono pubbliche, per cui ogni volta bisogna sollecitare i privati. Ma se questi si tirano indietro, dovrebbe intervenire l’Amministrazione stessa".

Qual è la galleria più in sofferenza a Cesena? "E’ la galleria Oir, in piazza della Libertà. Dopo l’intervento di riqualificazione della piazza e ora con i lavori della pinacoteca è messa a dura prova. La galleria che regge bene (ma che necessita comunque di una riqualificazione) è la galleria Urtoller. E’ quella che più è stata riqualificata negli anni e che presto avrà anche una nuova pavimentazione in linea con la parte che si affaccia sulla via Fantaguzzi. Sicuramente il fatto di essere centrale la agevola rispetto alle altre. Messi davvero molto male sono invece i portici di Via Zefferino Re, che riflettono poi i tanti vuoti che sono presenti nella via. Bisognosa di un restyling è anche la galleria Isei".