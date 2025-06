Sogliano mette in luce i suoi Ori

di Ermanno PasoliniCon gli Ori a Sogliano al Rubicone torna uno degli eventi più amati e partecipati dell’estate in Romagna: sabato dalle 18 il centro storico si accenderà di luce, suoni e colori per accogliere la 16ª edizione. Un viaggio tra arte, musica, spettacolo e cultura, che ogni anno richiama visitatori da tutta la regione e oltre, trasformando l’intero borgo in un sorprendente teatro a cielo aperto. Per una sera, Sogliano si fa racconto, suggestione, visione. Le sue piazze, i suoi vicoli, i suoi scorci si trasformeranno in scenografie viventi dove il pubblico potrà incontrarsi e stupirsi. Un evento pensato per tutte le età, dove la dimensione artistica si intreccia con quella conviviale, il gioco con la scoperta, la memoria con il desiderio di futuro. Quest’anno la manifestazione rende omaggio a Italo Calvino, a 40 anni dalla sua scomparsa, ispirandosi alla sua celebre opera "Le città invisibili". È da questo immaginario che nasce il cuore creativo dell’edizione 2025: un percorso che attraversa "città" simboliche con installazioni artistiche a tema: Arborea in piazza Matteotti, Floralia in piazza della Repubblica, Pupillide in piazza Mazzini, Maltosia in piazza Garibaldi, Siderea all’ex scuola Pascoli, ciascuna con la propria identità poetica e sensoriale. Poi musei aperti, spettacoli itineranti, artigianato, fotografia, buon cibo e musica dal vivo. Ingresso gratuito a tutte le sedi museali soglianesi, dal Museo del Disco d’Epoca al Muso – Museo del Sottosuolo, passando per la Mostra Mineraria e il Museo di Arte Povera. Confermato anche per il 2025 il progetto "Bicchiere Amico", nato per ridurre l’uso della plastica: sarà possibile acquistare e riutilizzare bicchieri dedicati in vari punti del centro, con la possibilità di riempirli gratuitamente presso le "Sorgenti Urbane". Un gesto concreto per un evento più sostenibile, realizzato con il supporto di Unica Reti, Pro Loco Sogliano e Sogliano Ambiente. Dicono la sindaca Tania Bocchini e l’Amministrazione Comunale: "Gli Ori di Sogliano non sono soltanto una serata di festa, ma di un periodo intenso fatto di lavoro, programmazione, incontri e relazioni che danno vita al nostro centro storico e rafforzano il senso di appartenenza alla comunità. Per l’edizione di quest’anno abbiamo scelto di ispirarci alle opere di Italo Calvino, rendendogli omaggio a quarant’anni dalla sua scomparsa. Chi verrà a trovarci potrà perdersi nelle nostre Città invisibili, attraversando vie e luoghi trasformati con l’immaginazione in vere e proprie installazioni artistiche. Visitare questi spazi significa anche entrare in contatto con la nostra quotidianità, con le storie e le emozioni che animano Sogliano". Oltre 40 appuntamenti animeranno ogni angolo del centro storico. Venerdì alle 21, è prevista un’anteprima con visita guidata alle installazioni artistiche in compagnia degli artisti. Info: Ufficio Turistico di Sogliano al Rubicone 0541 817340.