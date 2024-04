Schiaffi e soprusi a un ospite di una struttura protetta: arrestata la responsabile

Cesena, 4 aprile 2024 - Maltrattava un ospite di una struttura protetta per pazienti psichiatrici con violenze fisiche e psicologiche: schiaffi, strattonamenti, strette al collo e percosse ma anche offese, minacce e soprusi. Per il reato di maltrattamenti i carabinieri di Cesenatico hanno arrestato in flagranza una donna di 63 anni responsabile di una struttura per pazienti psichiatrici. L'indagine è partita dalla denuncia di una dipendente della struttura, che ha raccontato come la responsabile infierisse in particolare su uno degli ospiti, un 53enne con problemi psichiatrici. Le indagini, con intercettazioni audio-video, hanno documentato gli incredibili soprusi. Molte le angherie psicologiche: la responsabile ad esempio non faceva sedere l'uomo sul divano come gli altri ospiti, gli impediva di finire i pasti, chiudeva il bagno a chiave per impedirgli l'accesso, cercare in ogni modo di non farlo dormire. Dopo l'ultimo episodio di violenza - captato in diretta - i militari sono immediatamente intervenuti in struttura arrestando in flagranza di reato la donna. Dopo la convalida dell'arresto, la 63 enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del processo.