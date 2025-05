Donna ferita durante una sparatoria

Cesenatico, 14 maggio 2025 – Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo una sparatoria in pieno centro. È accaduto nella notte fra martedì e mercoledì. Tutto è iniziato attorno all’una, quando da un’abitazione lungo la via Cesenatico è giunta una chiamata al 112 per la presenza di un ladro armato di coltello che cercava di entrare in casa. Sul posto è giunta una pattuglia del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cesenatico, i cui uomini sono intervenuti, riuscendo a vedere le immagini delle telecamere di sorveglianza e accertando che il malvivente impugnava un grosso coltello e si era allontanato prima del loro intervento.

La pattuglia a quel punto ha iniziato a perlustrare l’area palmo a palmo, in quanto l’uomo armato (si scoprirà poi essere un senegalese), sembrava in stato di alterazione e quindi rappresentava un pericolo pubblico. I carabinieri sono riusciti ad intercettare il ladro mentre si dirigeva verso il centro città ed è partito l’inseguimento. Tuttavia, al primo tentativo di controllarlo e disarmarlo, questi reagiva minacciandoli, cercando di aggredirli con il coltello e scagliandogli contro dei corpi contundenti per tentare di guadagnare una nuova fuga a piedi. L’uomo, con il supporto di un secondo equipaggio di carabinieri, è stato inseguito e raggiunto in Largo San Giacomo dove, alla vista dei militari, ha scavalcato la recinzione di un’abitazione e tentato di entrare in casa da una porta finestra sul retro.

Qui è stato raggiunto dai carabinieri che tentavano di contenerlo e fermarlo, anche utilizzando più strumenti in dotazione, che tuttavia non sortivano gli effetti adeguati, mentre l’uomo continuava a cercare di forzare la porta e brandiva l’arma nel tentativo di colpire i militari. A quel punto uno dei militari, estraendo la pistola in dotazione, ha intimato allo straniero di buttare il pugnale, ma questi non ne ha voluto sapere, continuando a cercare di accoltellare il carabiniere, che fortunatamente è riuscito ad evitare i colpi e ha esploso alcuni colpi di pistola, prima in aria e successivamente alle gambe del malvivente, riuscendo a neutralizzarlo e bloccarlo.

Purtroppo uno dei colpi esplosi dal militare, di rimbalzo ha colpito una finestra e poi un piede della proprietaria di casa, la quale, svegliata e spaventata dall’allarme antintrusione che si era attivato, si era posizionata dietro la finestra. Lo straniero è stato accompagnato all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è piantonato dai carabinieri, in arresto per i reati di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio aggravata. Sono stati curati anche la proprietaria dell’abitazione ed uno dei militari che ha riportato una ferita da taglio ad una mano.