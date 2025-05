"Stop ai rincari e destinare alle imprese gli avanzi di bilancio"

Sostegno alle imprese e alle famiglie, non rincari: l’avanzo di bilancio va usato per difendere anche chi fa impresa

Le dure prese di posizione espresse da Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato confermano ciò che Cesena Siamo Noi denuncia da mesi: la manovra fiscale adottata dal Comune di Cesena è sbilanciata, penalizzante per imprese e famiglie, e totalmente inadeguata rispetto all’attuale contesto economico.

In un anno in cui le casse comunali registrano un avanzo di amministrazione superiore ai 5 milioni di euro e una crescita costante delle entrate, è incomprensibile – se non inaccettabile – che l’Amministrazione comunale abbia scelto la strada degli aumenti: rincari su canoni di affissione, tariffe per l’occupazione del suolo pubblico, mense scolastiche, asili nido, parcheggi e addizionale Irpef.

A questi si sommano aumenti indiretti altrettanto gravi, come quelli per l’accesso agli atti edilizi: la richiesta ordinaria è passata da 15 a 40 euro, quella urgente da 30 a 80. Ma c’è di più: ogni variante all’interno di un procedimento viene conteggiata separatamente, così come le vecchie agibilità (che spesso consistono in una sola pagina). Aumenti vergognosi, frutto di una logica vessatoria che grava pesantemente su chi lavora.

Oggi le imprese, come sottolineano le associazioni di categoria, sono schiacciate da costi crescenti e da un’incertezza che richiederebbe semplificazione e sostegno, non aggravi. Lo stesso vale per le famiglie, che devono affrontare aumenti dei servizi essenziali proprio mentre la pressione fiscale cresce.

È quindi doveroso che il Comune riveda le sue priorità. L’avanzo libero e non vincolato deve essere destinato anche al sostegno delle imprese locali e delle famiglie, attraverso forme di agevolazione, sgravi, investimenti mirati e riduzioni tariffarie.

Non si può pensare di risolvere problemi strutturali dell’ente con manovre di bilancio che scaricano il peso su chi ogni giorno genera lavoro, servizi e vita nei nostri quartieri.

Come Cesena Siamo Noi, continueremo a portare questa voce dentro e fuori dal Consiglio comunale. Le imprese e le famiglie non devono essere lasciate sole.

Gruppo consigliare Csn