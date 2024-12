Svuota il serbatoio di un tir, beccato ladro di gasolio

I carabinieri hanno scoperto un ladro di carburanti. È accaduto a Cesenatico, dove hanno identificato e denunciato a piede libero per furto un uomo di 45 anni. Si tratta di una persona già nota alle forze dell’ordine, in quanto ha dei precedenti penali per i quali in passato è stato condannato. Secondo le indagini condotte sul posto, il 45enne è ritenuto l’autore di un furto aggravato in un autocarro parcheggiato nel piazzale di una ditta ortofrutticola della zona. L’uomo, in piena notte, si è introdotto all’interno del parcheggio, dove ha forzato il tappo del serbatoio di un camion e, mediante l’utilizzo di un tubo di gomma e alcune taniche, ha asportato tutto il carburante presente nel serbatoio del veicolo, per poi allontanarsi a bordo della propria autovettura, sulla quale aveva caricato le taniche. Il mattino successivo, il titolare dell’azienda ha notato delle tracce di gasolio nei pressi del camion ed il danneggiamento del tappo del serbatoio, constatando l’ammanco del carburante. I carabinieri hanno compiuto tutti gli accertamenti del caso sia sull’area dell’attività commerciale, quanto lungo le strade utilizzate dal ladro per raggiungere la ditta ortofrutticola e poi darsi alla fuga. Dalle immagini delle telecamere si vede chiaramente il mezzo transitare e gli investigatori sono riusciti a dare un nome al proprietario. Il 45enne è accusato di furto, aggravato dal fatto di aver forzato il serbatoio del camion.